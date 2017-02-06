الفتح يواجه ناساف الأوزبكي غداً في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا

صراحة – محمد المحسن : يلتقي فريق الفتح السعودي مع ناساف الأوزبكي غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في محافظة الأحساء ضمن الدور التمهيدي “الملحق” المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويتأهل الفائز من هذه المباراة للعب ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، التي تضم أيضاً استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري.

وكان ناساف فاز في الدور الثاني من التصفيات على الحد البحريني 4-0 يوم الثلاثاء الماضي في طشقند.

ويسعى الفتح لإكمال عقد أربعة أندية من السعودية في دور المجموعات ، وهم الأهلي والهلال والتعاون , وفي المقابل تملك أوزبكستان لغاية الآن مقعداً واحداً مباشراً في دور المجموعات وهو فريق لوكوموتيف كما يشارك أيضاً بونيودكور في الدور التمهيدي عندما يلتقي الجيش القطري.

وفي بقية المباريات يلتقي الوحدة الإماراتي والوحدات الأردني , ويحل السد القطري بطل 2011 ضيفاً على الاستقلال الإيراني.

ويتطلع الوحدة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا مجدداً بعد غياب خمس سنوات عندما يستضيف الوحدات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي , إذ سيلتحق المتأهل منهما إلى المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي والريان القطري وبيروزي الايراني.

ويخوض الوحدة الملحق بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الاماراتي الموسم الماضي، فيما تخطى الوحدات بطل الأردن بنغالور الهندي 2-1 في عمان في الدور التمهيدي الثاني , إذ نالت الامارات ثلاثة مقاعد ونصف المقعد في النسخة الحالية، مقابل نصف مقعد للأردن.

وتنتظر الجيش القطري مباراة صعبة مع ضيفه بونيودكور بسبب معاناته من غيابات آخرها إصابة مهاجمه عبد القادر الياس وانضمامه إلى عبد الرحمن أبكر وأحمد معين وماجد محمد وخالد عبدالرؤوف، وقد يفتقد أيضا جهود حارسه الأساسي سعود الخاطر لعدم اكتمال شفائه.

وسيلتحق الفائز من المباراة في الدور الأول بالمجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي وذوبهان الإيراني والعين الإماراتي.

وحقق الجيش في الموسم الماضي أفضل نتائجه في دوري أبطال آسيا بوصوله إلى نصف النهائي قبل أن يخرج امام العين الإماراتي.

وفي لقاء آخر يحل السد القطري ضيفاً على الاستقلال الإيراني في مباراة لا تقل صعوبة برغم اكتمال صفوفه ، ساعياً إلى تفادي مصير الموسم الماضي حين خرج من الدور التمهيدي بخسارته أمام الجزيرة الاماراتي , وسيتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الأولى التي تضم الأهلي الإماراتي والتعاون السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي.