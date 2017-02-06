“العمل والتنمية الاجتماعية” تخصص ركناً للتوعية والتعريف بصعوبات التعلم في جناحها بـ “الجنادرية 31”

صراحة – خالد الحسين : حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توعية زوارها في جناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” حول طرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك عبر تخصيص ركن في الجناح للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.

وقدم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، الذي يعدّ اضطراباً يعيق عملية التعلّم الطبيعية، سواءً في الذاكرة أو الإدراك والانتباه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، التي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلّم الأخرى.

كما استعرضت الجمعية أمام الزوار الخدمات التي تقدم من قبلهم لذوي صعوبات التعلم، سواء الخدمات الصحية أو الاستشارات الأسرية والاجتماعية والطبية والعلمية والشرعية والاقتصادية التي تقدم مجاناً، إلى جانب البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تقيمها الجمعية لهم، فضلاً عن كيفية تطوير مهاراتهم وقدراتهم باستخدام عددٍ من الأدوات الترفيهية والتعليمية .

وقدّم ممثلو الجمعية تعريفاً بالدورات والورش العلمية التي تقيمها الجمعية لذوي صعوبات التعلم، وجميع الخدمات المتاحة لخدمتهم .

وحظي الركن الخاص بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بزيارة أكثر من ألفي زائر خلال الأيام الأربعة الأولى من المهرجان, التي تم تخصيصها للشباب .

يذكر أن جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يضم بين جنباته أكثر من 31 ركناً تمثل كامل المنظومة والمؤسسات الشقيقة، حيث تم تخصيص 18 ركناً لجهات القطاع غير الربحي التابعة للوزارة، من أجل التعريف بالخدمات التي تقدمها كل جهة .