جامعة الطائف تستحدث نظام الاستفسار الالكتروني المباشر مع بدء الفصل الثاني

صراحة – نواف العايد : استقبلت جامعة الطائف بجميع فروعها، هذا الأسبوع، الطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم الدراسية، مع بداية فصلهم الدراسي الجديد، بعد أن عملت على تهيئة جميع الإمكانات اللازمة لبدء الدراسة كاستكمال الجداول وتحديد القاعات الدراسية والمعامل وجميع ما يحتاجه طلاب وطالبات الجامعة.

وهنأ مدير الجامعة الدكتور حسام عبد الوهاب زمان، جميع منسوبي الجامعة وطلابها بالفصل الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية تسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة لتقديم الخدمات الطلابية بشكل متميز.

ووجه الدكتور زمان جميع فروع وكليات الجامعة بتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب والطالبات، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوجيهية التي تهيئ للطلاب والطالبات أجواء دراسية مميزة، تساعدهم على التفوق في مختلف تخصصاتهم.

من جهتها أعلنت عمادة القبول التسجيل بدأ العمل بنظام الاستفسارات المباشرة عن الأمور المتعلقة بالحذف والإضافة من خلال شاشة التواصل المباشر الموجودة بصفحة الطالب على المنظومة الجامعية.

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط أن استحداث نظام الاستفسار المباشر جاء لتسهيل وصول المعلومات للطلاب بشكل فعال وسريع.

وأضاف أن النظام يتم متابعته من قبل كافة وحدات العمادة بمختلف مهامها للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات الخاصة بكل ما يتعلق بالجداول وأنظمة عمادة القبول والتسجيل.