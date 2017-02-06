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6 فبراير, 2017   3427

جموع المصلين يشيعون شهيد الواجب الجندي أول أحمد دهل

2017-02-06_180437

صراحة – فيصل القحطاني : شيعت جموع المصلين بجامع قرية البدوي بمحافظة صامطة ، بعد صلاة عصر اليوم ، جثمان شهيد الواجب الجندي أول أحمد بن حسين دهل ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلون ، محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.
ونقل المحافظ عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، مبرزاً زهو السعوديين بالجنود البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي ومقدساته.

 

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