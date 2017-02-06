جموع المصلين يشيعون شهيد الواجب الجندي أول أحمد دهل

صراحة – فيصل القحطاني : شيعت جموع المصلين بجامع قرية البدوي بمحافظة صامطة ، بعد صلاة عصر اليوم ، جثمان شهيد الواجب الجندي أول أحمد بن حسين دهل ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون ، محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

ونقل المحافظ عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، مبرزاً زهو السعوديين بالجنود البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي ومقدساته.