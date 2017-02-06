ملادينوف يعرب عن قلقه إزاء تحديد موعد التصويت على مايسمى قانون التسوية

صراحة – واس: أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن القلق إزاء تحديد موعد التصويت على ما يسمى بــ (قانون التسوية)، الذي سيمكن من الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد ملادينوف في بيان صحفي اليوم ان اعتماد مشروع القانون سيكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي.

وذكر نيكولاي ملادينوف أن مشروع القانون يخالف القانون الدولي، حاثاً المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في هذه الخطوة.

وقال إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، على النحو المبين في تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، وتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام.

وشدد المنسق الخاص على أن جميع القضايا الجوهرية بين الطرفين يجب أن يتم حلها من خلال مفاوضات مباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.