تدشين فعاليات أسبوع ” فطن ” لطلاب التربية الخاصة بتعليم الطائف

صراحة – خالد الحسين : دشنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف ، اليوم ، فعاليات أسبوع فطن للتربية الخاصة بمعهد الأمل ، بحضور مساعد المدير العام لتعليم المحافظة فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم .

وتستهدف فعاليات أسبوع ” فطن ” للتربية الخاصة ما يزيد على 900 طالب ومعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويهدف إلى تدريب طلاب التربية الخاصة بمختلف فئاتهم ” فكري ، بصري ، سمعي ، مكفوفين” على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزيزها لديهم ووقايتهم من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب وتكوين الاتجاهات الايجابية لديهم لتنمية ذاتهم ومجتمعهم ووطنهم.

ويشتمل برنامج أسبوع فطن للتربية الخاصة على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب الصم وضعاف السمع ولمعلمي التربية الفكرية، وكذلك برنامج برايل فطن للطلاب المكفوفين .