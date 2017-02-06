مقتل دبلوماسي أفغاني على يد حارسه في باكستان

صراحة – وكالات : ذكر مسؤولون الاثنين 6 فبراير/شباط أن دبلوماسيا أفغانيا في قنصلية كابل بمدينة كراتشي جنوبي باكستان قتل برصاص حارسه بسبب نزاع شخصي.

وأشار ثاقب إسماعيل، وهو مسؤول في الشرطة لـ”رويترز”، أن “السكرتير الثالث بالقنصلية قتل برصاص حارس خاص ألقي القبض عليه”، مؤكدا أن الحارس “استخدم سلاحه الآلي وأطلق عدة طلقات” على الدبلوماسي المجني عليه.

وأصدرت وزارة الخارجية الأفغانية بيانا، قالت فيه: “الدبلوماسي محمد زاكي عبده قتل على يد حارس أمن أفغاني الجنسية”… “تدخلت الشرطة على الفور للحد من وقوع المزيد من القتلى”.

وأكد عمر زاخيلوال السفير الأفغاني في باكستان وقوع الحادث في صفحته على “فيسبوك”، وكتب: “وقع إطلاق نار داخل القنصلية العامة الأفغانية في كراتشي، نفذه حارس أفغاني داخل المجمع مما أدى لوفاة أحد دبلوماسيينا”.

وقال نائب المفتش العام للشرطة أزاد خان للصحفيين: “حتى الآن ووفقا لما جمعناه من التحقيقات، القتل فيما يبدو نتيجة خصومة شخصية بين الحارس والسكرتير الثالث.. عرفنا بوجود خلاف قديم بين الرجلين”.