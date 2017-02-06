الصالات: فوز الريان والنهضة على الخويلدية والانصار

صراحة – الرياض : انطلقت الْيَوْمَ على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام مباريات التصفيات (المجمعة) لتحديد الناديين المتأهليين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي (2016-2017م) وذلك بإقامة مواجهتان ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الاولى حيث جمعت المواجهة الاولى نادي الريان بنظيره نادي الخويلدية و انتهى اللقاء بفوز الريان بنتيجة 4/2 ، وفِي المواجهة الثانية تغلب نادي النهضة على نادي الانصار بنتيجة 7/1 ، هذا و ستختتم غداً (الثلاثاء) مباريات الجولة الاولى من المجموعة الثانية وذلك بإقامة مواجهة واحدة تجمع نادي طويق بنادي الصقور على صالة نادي النهضة بالدمام .

يذكر بان التصفيات حظيت في يومها الاولى بحضور و متابعة مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات (الوطني) عبدالله الرشود و مسئول لعبة كرة قدم الصالات الاستاذ ناصر السعدي .