القوات الإسبانية تنقذ نحو 500 مهاجر في المتوسط

صراحة – وكالات : أفادت وزارة الدفاع الإسبانية الاثنين 6 فبراير/ شباط بأن عناصرها تمكنوا من إنقاذ 494 شخصا من الغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن سفينة خشبية جرفتها الأمواج وتلاطمتها على بعد 80 كلم تقريبا من الساحل الليبي. والناجون هم 468 رجلا و18 امرأة و8 أطفال. وقدمت لهم المساعدة اللازمة. وسينقلون إلى أحد الموانئ الإيطالية القريبة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الوقت الراهن ، تمكن الجيش الإسباني من إنقاذ 700 شخص في البحر الأبيض المتوسط.

وأنجدت القوات الإسبانية خلال فترة العام ونصف العام الماضية أكثر من 8500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

جدير بالذكر أنه في عام 2015، وبسبب احتدام النزاعات في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زاد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا من هذه المناطق. ويعتبر البحر الأبيض المتوسط بمثابة الطريق الرئيس لانتقال المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، وأما الطريق الثاني فيمر عبر البلقان.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أكثر من 5000 مهاجر وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية هذا الشهر. وفي الوقت نفسه لقي أكثر من 250 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.