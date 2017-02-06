مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء عدة تفجيرات ببغداد

صراحة – وكالات : أسفرت تفجيرات استهدفت محيط العاصمة العراقية بغداد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين الاثنين 6 فبراير/شباط.

وذكر مصدر في الشرطة، أن “عبوة ناسفة انفجرت، مساء بالقرب من محال تجارية في منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن (جنوب بغداد)، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين”.

وفي تفجير آخر بعبوة ناسفة، قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون داخل سوق شعبية في منطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة سبع البور شمالي بغداد.