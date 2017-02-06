الميلشيا الانقلابية تفجر منزل أحد المواطنين بمحافظة البيضاء اليمنية

صراحة – واس : فجّرت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم منزل أحد المواطنين اليمنيين بمديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء بوسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي قوله “إن المليشيا الانقلابية قامت بتفخيخ منزل المواطن حزام على الصراري في قرية حمة صرار بالمتفجرات ثم قامت بنسف المنزل وتدميره بالكامل، إثر مصرع أحد عناصر المليشيا الانقلابية في منطقة حمة صرار ليلة أمس برصاص مجهولين”.

من جهة أخرى، لقي عدد من مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم في عملية نوعية نفّذها رجال المقاومة الشعبية في وقت متأخر من مساء أمس بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر ميداني أن رجال المقاومة الشعبية نصبوا كمينًا مسلحاً استهدفوا فيه عربة عسكرية تقل مسلحين حوثيين في منطقة العادية مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن العربة.