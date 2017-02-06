مقتل وإصابة أكثر من 600 مدنياً يمنياً في تعز جراء قصف الميلشيا الانقلابية

صراحة – واس : أكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز اليمنية مقتل 142 شخصيًا، بينهم 23 طفلاً و 8 نساء، وإصابة 477 آخرين خلال يناير الماضي، جراء القصف العشوائي من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الأحياء السكنية في اليمن.

وأوضح تقرير صادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية الذي وزع اليوم، أن 23 منزلاً وممتلكات خاصة، تضررت جراء القصف كليًا وجزئيًا خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وضعف وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس الماضي.

وبحسب التقرير فإن 226 أسرة تعرضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة في مديريات حيفان، الوازعية والتعزية.