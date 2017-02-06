(الصحة): 54.464 متبرعًا بالدم في الرياض خلال العام الماضي

صراحة – الرياض : ذكرت وزارة الصحة أن إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الرياض قامت بتحضير عدد 130.044 وحدة دم لصالح مستشفيات منطقة الرياض خلال عام 1437هـ؛ وقد تضمنت هذه الوحدات الدم على كل من خلايا الدم الحمراء المركزة، البلازما الطازجة، الصفائح الدموية، ووحدات الكرايو.

كما أوضحت (الصحة) أن عدد المتبرعين بالدم قد بلغ 54.464 متبرعًا خلال نفس العام عبر الحملات المتواصلة، التي تنظمها الإدارة في الأماكن العامة، ومن خلال الفعاليات التوعوية التي تقيمها في المراكز التجارية، مضيفة أنه يوجد 38 مركزًا للتبرع بالدم داخل مستشفيات الرياض تستقبل المتبرعين بالدم على مدار العام.