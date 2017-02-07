رئيس الوزراء اليمني يوجه بإعادة تأهيل المنشآت الرياضية في مدينة عدن

صراحة – واس : وجّه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر بعمل دراسة متكاملة لإعادة بناء المدينة الرياضية بعدن التي دمرتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وشدد بن دغر لدى لقائه اليوم في عدن، قيادة وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة أن يشمل المشروع صالة رياضية وفندقاً ومقراً وزارياً وملعباً لكرة القدم وملاعب خفيفة مفتوحة ومسبحاً اولمبياً ، حتى يتم اقرارها في المدة المقبلة والبدء بالتنفيذ بتمويل حكومي أو بالاستفادة من الدول المانحة.

ودعا الشركات في بلاده والجهات والمؤسسات بتوريد المبالغ الخاصة بصندوق رعاية النشء والشباب إلى البنك المركزي بعدن.

ووجه رئيس الوزراء اليمني، بسرعة حل مشكلة ملعب الحبيشي وتسليمه لنادي التلال ليتدرب عليه فريق الشعلة مؤقتا وسرعة استكمال تجهيز كشف المرتبات لطاقم الوزارة في صنعاء حتى يتم صرف رواتب الموظفين خلال الايام المقبلة.