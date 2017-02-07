اليابان تتخذ قرارا بشأن قاعدة أمريكية مثيرة للجدل

صراحة – وكالات : استأنفت الحكومة اليابانية، الاثنين 6 فبراير/شباط، العمل لبناء قاعدة جوية أمريكية مثيرة للجدل في جزيرة أوكيناوا، ما أثار احتجاجات غاضبة واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وترغب حكومتا طوكيو وواشنطن في نقل قاعدة “فوتينما” الجوية الواقعة وسط مدينة مكتظة، إلى جزيرة أوكيناوا قليلة السكان في الشمال لأسباب أمنية، إلا أن العديد من سكان الجزيرة يعارضون ذلك.

وحاول تاكيشي أوناغا، حاكم أوكيناوا، وقف أعمال استصلاح الأراضي لبناء القاعدة الجوية، وتقدم هو ورئيس الوزراء شينزو آبي بشكاوى مضادة لتسوية المسألة.

لكن في شهر ديسمبر/كانون الأول، أصدرت المحكمة العليا حكما لفائدة الحكومة المركزية وأعطتها الضوء الأخضر للبدء في بناء القاعدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن موقف الحكومة مدعوم بشكل تام بقرار المحكمة العليا.

وأضاف أنه خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة والسبت إلى اليابان، جدد الطرفان تأكيدهما على أن بناء القاعدة الجديدة “هو الحل الوحيد”.

واقترحت طوكيو وواشنطن نقل قاعدة فوتينما الجوية الواقعة وسط مدينة غينوان، للمرة الأولى عام 1996، إلا أن الخطة واجهت معارضة محلية.

جدير بالذكر أن أوكيناوا، التي يقل حجمها عن 1% من مجمل مساحة اليابان، تستضيف نحو 28 ألف جندي أمريكي، أي أكثر من نصف عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في اليابان والبالغ عددهم 47 ألف جندي.