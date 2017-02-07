جامعة جازان تخصص ركناً للطفل بمهرجان جازان الشتوي

صراحة – نواف العايد : تنفذ جامعة جازان ركنـًا متخصصـًا للطفل , ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان جازان الشتوي بالقرية التراثية , محتوياً على العديد الفعاليات ” الفنون والعلوم والاكتشاف العلمي والفضاء وعالم البحار والأسرة والتعايش الأسري والتراث والدارسات الاجتماعية وجناح المسرح والعرائس ” بإشراف من عضوات هيئة التدريس بقسم رياض الأطفال في كلية التربية للبنات بصبيا.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة جازان الدكتور خالد موكلي أن ركن الطفل يستقبل الأطفال من سن 3 – 8 سنوات ويعنى بتنمية شاملة لمدارك وقدرات ومهارات الطفل في جميع المجالات البدنية والعقلية والاجتماعية وتنمية الإبداع والابتكار، وتطوير مهارات حل المشكلات والمثابرة على العمل والتصرف باستقلالية والعناية بالأدوات والإحساس المبكر بالمسؤولية والفخر والسعادة بالإنجاز بالإضافة إلى تطوير السيطرة عند الطفل على العضلات والتناسق الحركي وتطوير تآزر حركة اليد بالعين والاستيعاب البصري، والمساعدة على التعبير عن مشاعره من خلال انهماكه في العمل وتركيزه عليه واستخدام كافة حواسه.