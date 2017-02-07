رئيس الوزراء النيوزيلاندي يستقبل السفير آل صالح

صراحة-الرياض:استقبل دولة رئيس وزراء نيوزيلاندا الجديد بيل إنجلش في العاصمة ويلنغتون الليلة الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح .

وقدم السفير آل صالح التهنئة لدولته بمناسبة توليه رسمياً مهام منصب رئيس الوزراء ، متمنياً له وللشعب النيوزيلاندي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار .

من جهته أعرب رئيس الوزراء النيوزيلاندي عن تطلعه بأن تشهد العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة ونيوزيلاندا دفعة جديدة من التطور والارتقاء وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي والعلاقات على مختلف الأصعدة .