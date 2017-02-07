وزير السياحة الزيمبابوي يزور المتحف الوطني بالرياض

صراحة-الرياض:قام معالي وزير السياحة وصناعة الفنادق والضيافة بجمهورية زيمبابوي الدكتور والتر مزيمبي، أمس بزيارة للمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقام الضيف بجولة في المتحف رافقه خلالها نائب الرئيس لقطاع الآثار والمتاحف المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جمال عمر ، حيث اطلع الوزير الزيمبابوي على قاعات المتحف وما يضمه من معروضات عن حضارات الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة أعرب الضيف عن إعجابه بالمتحف وما يقدمه من عروض ، مشيداً بما تتميز به المملكة من إرث حضاري وعمق تاريخي أبرته معروضات المتحف.

وتسلم الضيف هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.