صناعي نجران ينظم أسبوع التهيئة للخريجين

صراحة-نجران:نظم المعهد الصناعي الثانوي بنجران أمس، برنامج أسبوع التهيئة للخريجين بهدف تهيئتهم لسوق العمل والحياة المهنية، وذلك على مسرح الكلية التقنية بنجران.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمعهد المهندس محمد بن غنام آل شريف، أن البرنامج يتضمن محاضرات تعريفية وتثقيفية، بهدف تهيئة الخريج لسوق العمل، وتطوير وصقل شخصية المتدرب الخريج من خلال إعداده للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى تعريفه بكيفية بناء السيرة الذاتية واستراتيجيات اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بطبيعة العمل في القطاع الخاص، والتعرف على أخلاقيات العمل الواجب التقيد بها.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال المحاضرات إلى توعية الخريجين بتقنيات البحث عن الوظيفة، والتعريف بواجبات وحقوق الموظف في القطاع الخاص، وكيفية التعامل مع الآخرين، كما تم استعراض آلية العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعريف بنظام العمل والعمال ولوائح التأمينات الاجتماعية.