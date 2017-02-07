إغلاق مخابز مخالفة في سكاكا

صراحة-الرياض:أغلقت أمانة منطقة الجوف ممثله بإدارة الرقابة الصحية ، مخبزين لاستخدامه الديزل بدلاً من الغاز في إعداد الخبز .

وضبطت الفرق الرقابية من خلال جولاتها المستمرة على المطاعم والمخابز ومراكز بيع المواد الغذائية ، كما ضبطت عدداً من المخالفات ، شملت عدم استخدام الأكياس الورقية واستخدام الأكياس البلاستيكية , وعدم التقيد بالزي الرسمي ، وعدم تشغيل مصائد الحشرات ، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة ، ووجود حشرات داخل أكياس الخبز .

وتأتي هذه الجولات بتوجيه سابق من سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني على المنشآت الصحية ، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة ، وانه لا مجال للتهاون فيما يتعلق بالصحة العامة .

كما آن الجولات الميدانية مستمرة على جميع المنشآت الصحية ، وانه لن يتم التهاون على المقصرين والمخالفين .

كما ان الفرق الرقابية الصحية في أمانة الجوف تعمل على مدار اليوم بجولات رقابية مكثفة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتستقبل عمليات الأمانة كافة البلاغات والملاحظات عن طريق الاتصال بالرقم 940 على مدار الأربعة وعشرين ساعة او عن طرق قنوات التواصل الاجتماعي او عن طريق موقع الأمانة الرسمي .