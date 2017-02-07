أمانة الحدود الشمالية تنفذ 321 جولةً خلال الشهر الماضي

صراحة-عرعر:نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 321 جولة على المنشآت التجارية خلال الشهر الماضي, للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية .

وبين المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالعزيز عبدي العنزي, أن الحملات أسفرت عن إغلاق ثلاثة محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تستوجب الإغلاق الفوري، مشيرًا إلى أن الجولات شملت 2527 محلاً ورصدت 148 مخالفة ، وبلغت الغرامات 146300 ريال فيما أنذر 106 محلات ، وتم إتلاف 251.9 لتر من مستحضرات وسوائل ، كما تم إتلاف 281.9 كيلو جرام من المواد الغذائية .

وأكد أن الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.