“نبراس” مشروع وطني رائد للوقاية من آفة المخدرات

صراحة-الرياض:المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» لإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال وسائل الدعاية والإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها. كما يهدف المشروع الذي يحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات وتكريم الأعمال الوقائية الوطنية المتميزة، إضافة إلى خفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات. ويأتي مشروع «نبراس» الذي يستمر لمدة خمسة أعوام على مستوى المملكة كمرحلة أولى كمشروع وطني رائد لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات في المملكة، ، ويأخذ أبعاداً محلية وإقليمية ودولية. ويقدم «نبراس» خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع (1955)، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات . وتتمثل رؤية مشروع «نبراس» في الريادة العالمية في مجال الأعمال الوقائية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تتمحور رسالته على تنسيق مختلف الجهود الوطنية، وتطبيق المعايير والخطة النموذجية، لتحقيق التكامل والفاعلية والجودة في مجال أعمال الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقليةوتتعدد برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» لتشمل العديد من الجوانب ، ومنها : برنامج الأسرة والطفل .. وهو برنامج موجه للأسرة والطفل في المجتمع السعودي، يهدف إلى توعية الأسرة في المجتمع السعودي وبخاصة الأمهات بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها وتعزيز القيم وبناء شخصية الطفل. وبرنامج البيئة التعليمية.. وهو برنامج موجه مباشرة للبيئة المدرسية لتعزيز الحصانة الذاتية لدى الطلاب نحو الممارسات السلبية مثل التدخين وتعاطي المخدرات، من خلال توطين الخبرات التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات في المؤسسات التعليمية. و برنامج الإعلام والإعلام الجديد.. وتعمل إدارة الإعلام وصناعة المحتوى دور رئيسي في إنتاج كل المواد الإعلامية المتعلقة بأمانة اللجنة أو المشروع الوطني الوقائي (نبراس)؛ لتغذية جميع وسائل الإعلام بمواد متعددة لنشرها وبثها في الوسائل الإعلامية المختلفة ، ونشر المعلومات عبر قنوات وسائل الإعلام الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي. واستخدام كافة الوسائل العامة والحديثة لحماية ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات. وبرنامج نجوم «نبراس» وهو برنامج رياضي يستخدم نجوم الرياضة في توجيه رسائلهم السامية لمنع وصول المخدرات للنشء ويستهدف الشباب الصغار من سن ( 10 – 15 ) عاماً، ويتكون من (14) حلقة يشارك فيه نجوم الرياضة مع ستة أطفال في كل حلقة يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية أثناء الموسم الرياضي. وبرنامج الأبحاث .. ويعد البحث العلمي حول نظم المعلومات الجغرافي من الوسائل البحثية المهمة في مساعدة العاملين في مجال الوقاية على معرفة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى برامج توعوية ووقائية حسب نوعية المخدرات المنتشرة بالمنطقة اعتماداً على نظم المعلومات الجغرافية GIS. و برنامج الشبكة العالمية «جناد» .. وهي شبكة معلوماتية غير ربحية تعنى بتوفير موسوعة شاملة وتفصيلية لكافة الجوانب المتعلقة بالعقاقير المخدرة والمهلوسة ومكافحتها وهي خدمة تقدمها المملكة لكافة المهتمين بدول العالم بأربع لغات (الانجليزية – العربية – الفرنسية – الأردية) . و برنامج مركز الاستشارات (1955 ) .. وهو برنامج وطني لاستشارات الإدمان، يقدم خدمات استشارية هاتفياً ، لحل مشكلات المدمنين وأسرهم، والحاجة لاستكمال تعافيهم من خلال برنامج علاجي متكامل وتأهيلهم التأهيل المناسب؛ بهدف إصلاحهم وعلاجهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية دون عقابهم . و برنامج المرصد السعودي.. وهو برنامج يركز على الربط الشبكي الأمني بين الجهات الأمنية من ناحية ومن ناحية أخرى يرصد كل البرامج والنشاطات التي تنفذها الجهات في مجال المكافحة والوقاية من المخدرات وجهود المؤسسات الحكومية والأهلية في كافة مناطق المملكة. ويحرص القائمون على مشروع «نبراس» على تفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما يفتح باب التطوع في المشروع في مختلف المجالات ولمختلف الأعمار، للإسهام في هذه القضية الوطنية. كما يعمد المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» على قياس الأثر لجميع البرامج التي يقوم بها حيث شُكِّلت للمشروع لجنتان تحكيميتان ( لجنة محلية – لجنة دولية ) لقياس أثر تطبيق المشروع وتطويره وتقييم مساره وفق المعايير الدولية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها.