الصحة في المدينة تعتزم تنفيذ الحملة الثانية للتحصين ضد شلل الأطفال بينبع

صراحة-المدينة:تعتزم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع تنفيذ حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال بمحافظة ينبع من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجرعة الفموية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام 1438هـ، والتي تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما دون وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 15 / 05 / 1438هـ لمدة خمسة أيام متواصلة.

وأوضحت الصحة في المدينة بأنه قد تم الانتهاء من الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال لعام 1438هـ بنجاح حيث تمت تغطية (99.64%) من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بمحافظة ينبع والذي يبلغ عددهم (14.270) طفل من عمر 55 سنوات فما دون.

كما أبانت بأنه سيتم التطعيم بنظام (منزل – منزل) وذلك من خلال 100 فرقة ميدانية متحركة وعدد 14 فرقة ثابتة بالمراكز الصحية للمحافظة.