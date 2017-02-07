أمانة الشرقية تضع اللمسات النهائية لمشروع “بسطة”

صراحة-الدمام:كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع “بسطة”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، المزمع انطلاقه خلال الأشهر القادمة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن اللجنة الخاصة بمشروع “بسطة”، المكونة من أمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة المجدوعي الخيرية واستشاري المشروع مكتب الاتجاه الثالث، تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على البسطات التي تم البدء بتصنيعها لثلاث أنواع من الأعمال، تتضمن بسطات الأطعمة، بسطات المشروبات، وبسطات الخضار.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم من خلاله عمل مسح ميداني لجميع البسطات في مدن الدمام والخبر والظهران، والتعرف على الحالة الاجتماعية لأصحاب البسطات ومعلومات متكاملة عنهم شملت الرجال والنساء، إضافة إلى التعرف على أنواع البسطات والمعوقات التي تواجه أصحاب البسطات، لافتاً إلى البدء بالمرحلة الثانية من المشروع، حيث سيتم إطلاق مشروع تجريبي مكون من ست بسطات للأنواع الثلاث، فيما يتم حالياً التنسيق لتخصيص أماكن في مواقع حيوية حتى تحقق الهدف من البسطات لأصحابها.

وأبان أنه تم التعاقد مع شركة مصنعة واختيار التصاميم مع الأخذ بالاعتبار جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة من الأمانة، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من التصنيع خلال شهرين من الآن ويتم إطلاق المشروع التجريبي لتقيمه قبل تعميم التجربة في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة .

وبين الصفيان ” أن مشروع “بسطة” هو مشروع استثمار اجتماعي رائد يهدف إلى محاربة الفقر من خلال الامتياز التجاري الأصغر حيث تم اختيار البسطات كحالة أولية لهذا المشروع، فيما سيتم إطلاق مشروعات استثمارية اجتماعي أخرى تحت مظلة هذا المشروع، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مبيناً أن المشروع يهدف لتقنين عمل الباعة الجائلين في الأسواق المفتوحة، وإزالة التشوه البصري من الشوارع والأماكن العامة .