الوزير القصبي يطلب من مشاركي ورشة عمل التستر التجاري بـ “التفكير خارج الصندوق”

صراحة – فيصل القحطاني : بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نظمت الوزارة ورشة عمل عصف ذهني لمناقشة التستر التجاري وأفضل السبل والحلول للقضاء عليه، بمشاركة كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار و ممثلين من وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة العدل ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ، والهيئة العامة للاستثمار

وأكد معالي الوزير في مستهل الورشة على ضرورة العمل للوصول لحلول جذرية للقضاء على التستر التجاري، مشيراً الى أن : “مكافحة التستر التجاري امر هام وحيوي لتحسين الاقتصاد وتوليد الوظائف، وبالتالي كان من أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني2020، برنامج مكافحة التستر التجاري لإيجاد حلول ناجعة للقضاء عليه”.

وبين القصبي أن منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون وبالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لن تألوا جهداً في سبيل مكافحة التستر التجاري في اطار سعيها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تماشياً مع رؤية 2030.

وحث وزير التجارة والاستثمار المشاركين في الورشة على ” التفكير خارج الصندوق ” و التعاون وتبادل الرؤى والمقترحات للخروج بأفكار و برؤية واضحة حول أبرز التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري والسبل المثلى للقضاء عليها.

وتخلل ورشة العمل عرض مرئي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستعراض أهم المبادرات المتعلقة بهذا البرنامج وابرز الحلول المقترحة لمكافحة التستر التجاري، وناقش المشاركون في ورشة العمل أبرز التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري .

كما ناقش المشاركون ابرز الحلول للقضاء على التستر التجاري بحسب الآراء المطروحة من المشاركين، عبر محوري التنظيمات و العقوبات وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المعنية.

وتأتي هذه الورشة في أطار جهود الوزارة لتعزيز وتفعيل التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والهادفة لرفع مستوى التكامل بين هذه الجهات لإنجاح الجهود الرامية للقضاء على التستر التجاري.