إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب التسجيل للإيفاد والتدريس الخارجي

صراحة – محمد المحسن : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي “بنين”، الراغبين للإيفاد والتدريس خارج المملكة ومن تنطبق عليهم الشروط سرعة التقدم إلى إدارة الإشراف التربوي قبل نهاية دوام يوم الخميس 12/5/1438هـ.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد أن وزارة التعليم حددت 10 مقاعد لمنطقة الجوف في التخصصات التالية: التربية الإسلامية، اللغة العربية عدد 2، الرياضيات، الكيمياء “مشرف”، الأحياء، الفيزياء، صفوف أولية، حاسب آلي، اجتماعيات.

وطالب الراشد من تنطبق عليهم الشروط الحضور للاختبار التحريري في مكاتب التعليم يوم الاثنين 16/5/1438هـ، ولإدارة الإشراف التربوي للمقابلة الشخصية في يوم الأحد 22/5/1438هـ، مشيراً إلى النتائج المبدئية للمفاضلة ستعلن يوم الخميس 26/5/1437هـ.