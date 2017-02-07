فلكية جدة : «مذنب اخضر» يقترب من الارض … الأربعاء المقبل



صراحة – خالد الحسين : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان المذنب الصغير ” 45 بي/ هوندا ماركوس باجيصاكوف والذي يعرف اختصارا ( 45 بي ) في طريقة الان للاقتراب من الارض وسيقع في اقرب نقطة يوم الاربعاء 11 فبراير 2017 حيث سيكون على مسافة 7.4 مليون ميل من كوكبنا وسيكون مشاهدا من خلال المناظير او التلسكوبات الصغيرة في صورة لطخة ضبابية .

ياتي هذا الاقتراب بعد ان كان المذنب حلق خلف الشمس ، ونظرا لان نواة المذنب الجليدية تم تسيخنها من خلال الاشعاع الشمسي تسبب ذلك بتدفقات للغاز والغبار من سطح المذنب الى الغلاف المحيط بالنواه والمسمى ” الكوما ” وهي ذات لون اخضر .

ويرجع سبب ذلك اللون الاخضر الى ان تبخر نواة المذنب والتي تطلق غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتوهج باللون الاخضر في فراغ الفضاء تحت تاثير اشعة الشمس .

وبحسب التوثيق التاريخي فان هذا المذنب سيكون ثامن اقرب مذنب يعبر قرب الارض من أي مذنب اخر في العصر الحديث منذ العام 1950 عندما بدأت التكنولوجيا الحديثة تستخدم في دراسة المذنبات.

وعلى الرغم من صغر حجم المذنب الا انه قربه يجعله براقا ، وتشير التوقعات بأن المذنب من الممكن ان يصل لمعانه الى حافة الرؤية بالعين المجردة (+6 ) في سماء الفجر ، وسيكون افضل وقت لمحاولة رصد المذنب خلال الساعات قبل شروق شمس الاربعاء حيث سيكون المذنب مرتفعا عاليا فوق الافق الشرقي يعبر امام مجموعه نجوم الجاثي.