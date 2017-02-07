بلدية القليبة تنفذ فرضية لمواجهة مخاطر السيول للوقوف على جاهزيتها



صراحة – نواف العايد : قامت بلدية القليبة التابعة لأمانة منطقة تبوك بتنفيذ فرضية مواجهة السيول والأمطار يوم الأربعاء بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر والشرطة وجميع الجهات الأمنية والشركات والمقاولين وبرعاية رئيس مركز القليبة والمجلس البلدي لبلدية القليبة .

وتم إطلاق خطة متكاملة للفرضية أثناء السيول وتحديد مواقع الإسناد داخل القليبة،حيث زار رئيس مركز إلامارة بالقليبة( أ/ إبراهيم النفيسة)ورئيس المجلس البلدي ( أ /محمد حمود العطوي ) وأعضاء المجلس موقع الإسناد وإطلعوا على شرح مفصل عن مكان الإسناد والاليات والمعدات ومعدات سحب المياة والمضخات من رئيس بلدية القليبة أ/سمير عبدالكريم الزهراني ( مدير إدارة الطواري لبلدية القليبة ) .

كذلك تم إلاستماع لمندوب الدفاع المدني والهلال الأحمر عن المهام الموكله لهم أثناء مواجهة السيول وذلك إستعداداً لمواجهة أخطار السيول .

كما تم تنظيم برنامج مكثف لتنظيف مجري الأودية والعبارات في جميع أنحاء المركز وعمل الصيانة اللازمة للمضخات واليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الإستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حالة وجود أي تجمعات للأمطار وأن البلدية تشكر كل من ساهم في تنفيذ الفرضية .