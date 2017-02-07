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7 فبراير, 2017   3289

ضبط 3 تشكيلات مستقله لتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة

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صراحة – فيصل القحطاني : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الاموال و تحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير شرعية .

فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط عدد من العمالة الوافدة في إدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة, علية فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت على اثره بجملة من الاجراءات البحثية اسفرت بفضل الله عن ضبط ثلاثة تشكيلات مستقله مكونه من ثمانية وافدين ( باكستانيي الجنسية في العقد الثالث و الرابع من العمر ) في كمائن محكمة و بحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت الربع مليون ريال و دفاتر حسابات تحويل الاموال, وبسماع أقوالهم اقروا بما نسب اليهم .

جرى إيقافهم جميعاً لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاكمال الازم حسب الاختصاص.

 

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