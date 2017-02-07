جامعة الملك فيصل تُمكّن الباحثين الاستفادة من تقرير جمعية زمزم لقياس الأثر الاجتماعي

صراحة – فيصل القحطاني : قدمت جامعة الملك فيصل بالأحساء شكرها وثنائها وتقديرها لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، لإصدارها تقرير قياس الأثر الاجتماعي.

جاء ذلك في برقية لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي، أعرب فيها عن سعادته بإيداع التقرير في مكتبة الجامعة المركزية لتمكين الباحثين ومرتادي المكتبة من الاستفادة منه.

وكانت الجمعية قد تلقت أشادة لإصدارها تقرير قياس الأثر الاجتماعي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمعيات والجهات الخيرية بالمملكة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الأستاذ الدكتور عدنان بن أحمد البار عن سعادته بما حققه التقرير من أصداء متميزة، مبيناً بأن التقرير يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطاع الخيري في المملكة ويعد بداية الانطلاقة لمشروع قياس الأثر الاجتماعي لعمليات وبرامج الجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن قياس الأثر الاجتماعي للاستثمار يعتبر الوسيلة المعتمدة للمنظمات لبيان القيمة التي تقدمها للمستفيدين والمجتمع ككل، مبيناً بأن الجمعية ستتمكن من خلال التطبيق الفعال لقياس الأثر الاجتماعي من فهم حجم التحسين الذي تحدثه في حياة الأشخاص كقيمة مجتمعية فضلاً عن إدارة أنشطة الجمعية بشكل أفضل، إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر فعالية في مجال استثمار الموارد والتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق القيمة الناتجة عن الشراكة مع المنظمات والجهات المختلفة.

يُشار إلى أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وضعت لنفسها رؤية أن تكون النموذج الرائد المرجعي والملهم في صناعة وقيادة العمل الصحي الخيري المستدام والمتكامل، وتمحورت رسالتها في اعتبارها كيان مجتمعي صحي غير هادف للربح يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقا لأولوية الاحتياح.