إدارة “تعليم الجوف” تعتمد 327 برنامجاً لتدريب المعلمين

صراحة – محمد المحسن : اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، خطة البرامج التدريبية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن البرامج التدريبية التي ستقدم تضمنت 21 قسماً و3 مشاريع وبرامج عامة، وقال إنه تم التركيز في هذا الفصل على حقائب المهارات الأساسية لتمكين المعلم، والتي تستهدف 39 حقيبة تدريبية وبلغ عدد البرامج فيها نحو 142 برنامج تدريبي تستهدف ما يقارب 3500 معلم، وموزعة على خمس مراكز تدريب هي مركز تدريب شمال سكاكا، مركز تدريب جنوب سكاكا، مركز تدريب دومة الجندل، مركز تدريب صوير، ومركز تدريب طبرجل.

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن الإدارة تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية بـ 124 برنامج تدريبي، موزعة على القطاعات كافة.

وقالت أن الخطة تتضمن مشاريع وزارية واردة من وكالة التعليم، والإدارة العامة للتدريب التربوي بالوزارة، إضافة إلى برامج تدريبية إثرائية تسعى لتحقيق تطوير مخرجات التعليم.