سمو ولي العهد يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول

صراحة – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي بداية الاستقبال هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، حاثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد سموه ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً سموه للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم كافة لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبد الرحمن بن علي الربيعان.

والسفراء المعينون هم غرم بن سعيد آل ملحان السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان السفير المعين لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود السفير المعين لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم السفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني السفير المعين لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني السفير المعين لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني السفير المعين لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح السفير المعين لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي السفير المعين لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل السفير المعين لدى جمهورية كوبا.