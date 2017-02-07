العمل: مكة المكرمة تتصدر بعدد مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة

صراحة – محمد المحسن : تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد مستفيدي الرعاية الاجتماعية “الأشخاص ذوي الإعاقة”، والضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط : www.eservices.mlsd.gov.sa ، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، حتى الاثنين الماضي.

وبلغت نسبة المحدثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ 13%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين .

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بـنسبة بلغت 9%، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7 %، فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7 %، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3 % من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم .

وبلغت نسبة من حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2 %، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ 2.3 %، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ 2.1% .

من جهة أخرى، كانت نسبة الإناث الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%، بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم 949.45 ألف مستفيد، 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)20%، في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية كافة لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، استناداً إلى المرسوم بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة بوجوب أن يبلغ المستفيد أو وكيله، المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.