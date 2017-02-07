البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان

صراحة – واس : طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مجلس الأمن تطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة وذلك بعد تشريع الكيان الصهيوني لقانون شرعنه الاستيطان، والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب.

وشدد “السلمي “في بيان له اليوم على أن إقرار الكنيست الصهيوني لهذا القرار الذي يعد جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ويعد تحديا سافراً للإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام وأن تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية من قبل الكيان الصهيوني الغرض منها تدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، مؤكدا أن دون قيام دولة فلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم.

وحث رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” بإتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 الذي أقر وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني ونظامه القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.

وأكد “السلمي ” أن البرلمان العربي سوف يستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الصهيونية والدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.