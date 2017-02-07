الخطوط السعودية تدشن صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة الدولي الاثنين المقبل

صراحة – محمد المحسن : تدشن الخطوط السعودية الاثنين المقبل ، صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة الدولي بعد أن نقلت ” السعودية ” عملياتها التشغيلية من صالة (1) إلى صالة (2) بالمبنى الجديد للمطار مؤخراً .

وتبلغ مساحة صالة الفرسان الجديدة ، ١٥٠٠ م2 ، تتسع لـ”٢٥٠” ضيفاً ، فيما يرتفع العدد إلى ٣٠٠ ضيف في المرحلة التالية ، تحتوي على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة ، وأماكن الانتظار عالية الفخامة ، إلى جانب خدمات رجال الأعمال ، تشمل غرفة إجتماعات متكاملة ، بجانب ركنٍ للأطفال يتميّز بالجاذبية والتنوع وخدماتٍ خاصة لذوي الإعاقة ، بالإضافة الى أماكن مخصصة للاسترخاء ، ومُصلّى للرجال وآخر للسيدات.