تقنية الخرج تستقبل 300 متدرب للفصل التدريبي الثاني

صراحة – نواف العايد : نظمت الكلية التقنية بالخرج اليوم برنامجاً تعريفيا للمتدربين المستجدين للفصل الثاني من العام التدريبي 1437 – 1438هـ البالغ عددهم (300) متدرب، وذلك على مسرح الكلية بمقرها في حي المصيف شرق مدينة السيح .

وألقى عميد الكلية المهندس محمد الفهيد كلمة في مستهل البرنامج، حث خلالها المتدربين على استثمار الإمكانيات المتاحة لهم والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفذ بالكلية والتعرف على كل ما يخص المتدرب من حيث الإرشاد الأكاديمي والأنشطة والبرامج التي تقدمها الكلية .

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين سعود الذياب أن بعض الخدمات التي تقدمها الكلية للمتدربين ، والأنظمة الخاصة بإدارة القبول والتسجيل ووحدة التوجيه والإرشاد ، وطريقة التسجيل

في بوابة المتدربين الإلكترونية للاستفادة من المزايا والخدمات التي توفرها البوابة، مبينا أهم البرامج والانشطة التي تنفذها الكلية، والبرامج التي تهتم بتنمية مواهب المتدربين.

واختتم البرنامج بكلمة لرئيس وحدة التوجيه والإرشاد فيصل الصيرامي حث فيها المتدربين على التواصل مع وحدة التوجيه والإرشاد ، وتحفيزهم نحو المشاركة بما لديهم في مختلف الأنشطة بالكلية ، وتمت الإجابة على العديد من الاستفسارات الخاصة بالمتدربين.