(الصحة): أكثر من مليوني إجراء صحي عبر المرافق الصحية بالقنفدة خلال العام الماضي

صراحة – محمد المحسن : أوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الصحية للمديرية العامة للشؤون الصحية بالقنفذة قد تجاوزت مليوني إجراء صحي عبر خدماتها المقدمة للمستفيدين في مستشفياتها ومراكزها التخصصية بالمحافظة خلال العام الماضي (1437 ه)؛ حيث بلغ العدد الإجمالي لتلك الإجراءات ما يقارب (2.417.995) إجراءً.

وأشارت (الصحة) إلى أنه خلال تلك الفترة قدّم مستشفى القنفذة العام خدماته العلاجية، والتي اشتملت على عدد (13.118) جلسة غسيل كلوي، وعدد (13.933) خدمة لمراجعي مركز طب الأسنان، كما استقبل (141.823) حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى، وما يقارب من (51.624) مراجعًا للعيادات الخارجية، وأجرى عدد (369.295) من العينات المخبرية وفحوصات بنك الدم، وقام بصرف حوالي (23.690) وصفة صيدلانية، وقام بتنويم (6.356) مريضًا، وأجرى (770) عملية جراحية و(42.924) فحصًا إشعاعيًا، واستقبل (70.963) مراجعًا لعيادة الفرز بالمستشفى.

وأضافت أن مستشفى ثريبان العام خدماته قد استقبل حوالي (32.913) مراجعًا للعيادات الخارجية، وحوالي (154.687) حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى، وأجرى ما يقارب (128.654) فحصًا مخبريًا، وقام بصرف حوالي (109.387) وصفة طبية، واستقبل (2.815) حالة في قسم النساء والولادة وعدد (22.450) حالة في قسم الأطفال، وبلغ عدد حالات التنويم ما يقارب (752) حالة، بينما تم تحويل (94) حالة من قسم النساء والولادة إلى جهات أخرى، فضلًا عن (15) حالة أطفال، كما تم إجراء ما يقارب (13.140) فحصًا بالأشعة للمستفيدين، إلى جانب (17) حالة ولادة بنفس المستشفى.

وفيما يتعلق بمستشفى نمرة العام، ذكرت (الصحة) أنه استقبل (78.810) حالة في قسم الطوارئ، وما يقارب من (300) حالة في قسم طوارئ النساء والولادة، وأجرى عدد (29.182) فحصًا مخبريًا، واستقبل حوالي (2573) مراجعًا لقسم الأسنان، وأجرى الكشف بالأشعة على حوالي (13.742 ) حالة، واستقبل حوالي (37692) مراجعًا للعيادات الأخرى بالمستشفى.

وأفادت أن مستشفى جنوب القنفذة قد أجرى (36.218) عملية جراحية، وقام بتنويم ما يقارب (7.438) حالة، واستقبل (98.442) حالة في قسم الطوارئ، وبلغ عدد حالات الولادة بالمستشفى (1.335) حالة، كما استقبل (36000) مراجعًا للعيادات الخارجية، وأجرى عدد (42.537) من الأشعة وعدد (613.920) من الخدمات المخبرية.

وأخيرًا، بيّنت (الصحة) أن مستشفى المظيلف العام، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، قد استقبل حوالي (22.86) حالة في قسم الطوارئ وما يقارب من (5.001) مراجعًا للعيادات الخارجية