مواطن يهدي خادم الحرمين الشريفين سيارة (دسمان)

صراحة – خالد الحسين : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- مؤخرا العميد متقاعد عبد الرحمن بن ناصر العبري الذي أهدى لمقامه الكريم درعا تذكاريا يحمل صورة سيارة قديمة للملك سلمان (يحفظه الله)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في قصر العوجاء بمدينة الرياض.

وقال عبدالرحمن العبري: “إن زيارتي لخادم الحرمين الشريفين جاءت بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان خلال زيارة سموه إلى متحفي الخاص بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، لإعطاء خادم الحرمين الشريفين معلومات عن السيارة التي تحمل اسم (دسمان) وكيف حصلت عليها، والتي سبق وأن أهديتها له -أيده الله- عام 1426هـ حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض”.

وأضاف:” “كانت هذه السيارة في منطقة القصيم بالقرب من منطقة مهد الذهب، وكانت قديمة ولا تعمل ومن صنع عام 1955م، ولكنني تأكدت أن استمارتها كانت باسم الملك سلمان حفظه الله، فاشتريتها عام 1415هـ من أحد المواطنين الذي وصلت إليه بعد أن اشتراها مواطن آخر من أحد مرافقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم نقلتها بعد ذلك إلى محافظة الخبراء، وقمت بصيانتها واشتريت لها قطع غيار من أمريكا وجهزت هذه السيارة حتى اشتغلت، وشاركت فيها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية 19و20”.

وأوضح العبري أن متحفه “مركز العبري للتراث والسيارات القديمة ” يضم حوالي 100 سيارة قديمة يعود تاريخ بعضها إلى 1946م، منها نحو 50 سيارة لها القدرة على التشغيل و50 أخرى تتطلب إعادة تجهيز وإصلاح، مشيرًا إلى أن السيارة (دسمان) تعد من أغلى السيارات التي ضمها المتحف حيث كانت سببا للقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-.