تصفيات الصالات: طويق يتغلب على الصقور

صراحة – خالد الحسين : تغلب نادي طويق على نظيره نادي الصقور بنتيجة 14/ 7 ، في ختام مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية من التصفيات ( المجمعة ) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات المقامة حالياً على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام .

هذا و ستنطلق غداً ( الأربعاء ) مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى وذلك بإقامة مواجهتان تجمع الاولى نادي الانصار بنادي الخويلدية عند الساعة 5:40 ، فيما ستجمع المواجهة الثانية نادي النهضة بنادي الريان عند الساعة 7:30 .

يذكر بان صاحب المركز الاول من المجموعة الاولى سيلعب مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية ، فيما سيلعب صاحب المركز الاول من المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الاولى و الفائز من المواجهتان يتأهل للدوري الممتاز ليكتمل عدد الاندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي البالغ عددهم 14 نادياً .