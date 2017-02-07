فرع “هدف” المتنقل في “الجنادرية 31” يرشّح 180 باحثاً وباحثة للعمل في وظائف بالقطاع الخاص

صراحة – نواف العايد : أنهى الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ترشيح أكثر من 180 باحثاً وباحثة للعمل في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من تواجده في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″ .

وتمكن الفرع المتنقل من تقديم الخدمات لعملائه من زوار ” الجنادرية ” حول برامج الدعم، وآلية الاستفادة منها، وكذلك أبرز برامج الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى برامج ريادة الأعمال، وبرامج تشجيع الاستقرار الوظيفي، والمبادرات التطويرية المتخصصة، ودعم ملاك المنشآت الصغيرة.

وقدّم الفرع المتنقل دورات تدريبية منذ بدء فعاليات مهرجان الجنادرية، اشتملت على كيفية إعداد السيرة الذاتية، وطرق البحث عن وظيفة، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، ودورات الإرشاد المهني، التي تستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين عبر منصات تدريبية إلكترونية على موقع “دروب”، إضافة إلى الراغبين في الاستفادة من توطين قطاع الاتصالات، وإنشاء مشروع خاص بهم.

يشار إلى أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يتواجد في الساحة الجنوبية من أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة في نسخته الحادية والثلاثين، وذلك لتقديم خدمات الصندوق في مختلف الفعاليات والمناسبات، حيث تنقل الفرع خلال الفترة الماضية بين عدة مناطق في المملكة، تمكّن خلالها من توقيع العديد من الاتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص، لإيجاد فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، ودعم ملاك المنشآت الصغيرة، وتقديم خدمات وبرامج “هدف” للعملاء بيسر وسهولة، من خلال مكاتب مجهزة لخدمة العملاء، ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات، لتقديم خدمات الإرشاد المهني، ومنطقة للخدمات المساندة .