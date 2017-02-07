الرئيس الروماني يقترح استقالة الحكومة

صراحة – وكالات: لمح الرئيس الروماني المنتمي الى يمين الوسط كلاوس يوهانيس الثلاثاء امام البرلمان الى انه يرغب في استقالة الحكومة “لتسوية الازمة” الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.

وقال رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو للصحافيين الثلاثاء انه لا ينوي الاستقالة وانه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة لحجب الثقة الاربعاء.

وحيال موجة التظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي، الغى غرينديانو الاحد مرسوما مثيرا للجدل كان سيتيح للشخصيات السياسة الافلات من الملاحقات القضائية.

وقال الرئيس الروماني في خطاب امام النواب “ان الغاء المرسوم واحتمال اقالة وزير العدل غير كافيين”.

واضاف ان حل الازمة يكمن “داخل” الغالبية اليسارية مقترحا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي-الديموقراطي لرئيس وزراء جديد.

واعتبر الرئيس الروماني انه بما ان هذا الحزب حقق فوزا واضحا في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر فان “الدعوة الى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيه”.

واضاف “لقد فزتم والان احكموا وشرعوا لكن ليس باي طريقة. رومانيا بحاجة الى حكومة قوية حكومة تعمل بشفافية وعقلانية”.

وتدارك “ولكن ان لم يحل الحزب الاشتراكي-الديموقراطي بسرعة هذه الازمة التي تسبب بها سادعو الاحزاب السياسية لاجراء مشاورات وفقا لصلاحياتي”.

وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين.

ورغم الغاء المرسوم تظاهر 500 الف شخص في رومانيا مساء الاحد مطالبين باستقالة الحكومة التي شكلت قبل شهر.

واعلن تنظيم تظاهرات جديدة طوال الاسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.