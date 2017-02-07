البنك الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يبحثان تعزيز أوجه الشراكة بينهما

صراحة – واس : التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ، في مكتبه بمقر البنك اليوم ، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” مارسيل ألن دوسوزا ، والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البنك والمجموعة الاقتصادية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والزراعة ، وتربية المواشي ، والصحة ، والتدريب والتأهيل ، والصيرفة الإسلامية ، ومشروعات البنى التحتية ، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتدريب وتوفير فرص العمل للشباب بدول المنطقة.

وناقش الجانبان تعزيز دور بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، الذي يسهم البنك في رأسماله ، ويستهدف محاربة الفقر وتطوير التعليم بدول المنطقة، بجانب إعادة تأهيل أحد المراكز في جمهورية توغو ، والمخصص كمبنى للاتحاد الجمركي لمجموعة دول إكواس ، والاستفادة منه في بناء القدرات في مجال المصرفية الإسلامية.

وطالب الوفد الزائر مساهمة البنك في تنظيم ندوة يشارك فيها المانحون لدراسة تمويل مشروعات بالمنطقة في مجالات الطرق والزراعة والنقل والطاقة ومجالات الصحة من أجل محاربة الأمراض والأوبئة مثل الإيبولا وزيكا وغيرها ، إلى جانب طرح أفكار لمساعدة جمهورية غامبيا من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها ،وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق ظروف معيشية أفضل للسكان.

من جانبه أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي أهمية تفعيل الجوانب التي سبق الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين من خلال تكوين فرق عمل لمتابعة ما يتم إنجازه من برامج ومشروعات، من أجل مواجهة التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء ، واستعداد البنك الإسلامي تقديم ما يستطيع من عون ومساندة لجمهورية غامبيا من أجل إنجاح خططها التنموية ، والعمل مع المانحين من أجل تنظيم الندوة الخاصة بدعم البنى التحتية وتطوير الخدمات الصحية لدول المنطقة.

يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، تضم في عضويتها 15 بلداً من دول غرب أفريقيا ، ورفعت المجموعة شعار تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كمدخل إلى اندماج اقتصادي شامل فيما بينها.