مقتل 15 شخصًا من تنظيم داعش بضربات جوية فى الموصل

صراحة – واس : نفّذت طائرات تابعة للتحالف الدولي بمدينة الموصل شمالي العراق اليوم ضربات جوية أسفرت عن مقتل 15 من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية اليوم، بأن طائرات التحالف الدولي نفّذت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في حيي الإصلاح الزراعي والسكك بمدينة الموصل أسفرت عن تدمير عجلة تحمل سلاحًا أحاديًا، ومقتل 15 إرهابيًا.

وأضاف البيان ” كما نفذت طائرات القوة الجوية العراقية عدة ضربات جوية ناجحة، على مواقع التنظيم الإرهابي في قضاء تلعفر شمال غربي الموصل، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات ومخازن للأسلحة والاعتدة”.