(الصحة): انخفاض التعاملات الورقية إلى أكثر من 52%

صراحة – الرياض : أعلنت وزارة الصحة عن انخفاض تعاملاتها الورقية بنسبة تجاوزت 52%؛ حيث بلغ عدد المعاملات الورقية 202.166 معاملة خلال الأربعة أشهر الماضية، مقارنة بـعدد 469.551 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن برنامج «سهل» الإلكتروني الذي تعمل به (الصحة) قد رصد أكثر من784.443 ألف معاملة إلكترونية خلال الأربعة أشهر الماضية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2016م، ويناير2017م)؛ حيث أسهم البرنامج في تقليص أعداد المراسلات الورقية، والتي بدأت في الانخفاض تدريجيًا حتى وصلت إلى 52%.

وكانت (الصحة) قد سجلت في أوقات مضت أكثر من 469.551 ألف معاملة ورقية خلال نفس الأربعة أشهر لعام 2015م، كما تم تسجيل أكثر من 427.011 ألف معاملة ورقية خلال نفس الفترة لعام 2014م.

وأوضح المؤشر الإحصائي بعد تطبيق برنامج «سهل» أن عدد الإرساليات الورقية التي تمت خلال الأربعة أشهر الماضية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2016م، ويناير2017م) بلغ 202.166 معاملة ورقية، وهي عبارة عن معاملات موجهة للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الذين لا يتعاملون إلكترونيًا.

تجدر الإشارة إلى أن (الصحة) قد أعلنت من قبل عن انطلاق برنامج «سهل»، والخاص بالتعاملات الإلكترونية في كل من ديوان الوزارة، والمديريات بالمناطق، والمحافظات، والمدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 10/01/1438ه، الموافق 02/10/2016م. كما تم إيقاف العمل على الوارد والصادر من خلال برنامج الاتصالات الإدارية السابق « قيد»، مع الإبقاء على صلاحيات الإحالات لحين إنهاء جميع المعاملات المتبقية على البرنامج المذكور.