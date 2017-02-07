الولايات المتحدة تعتزم إعادة النظر في عقيدتها النووية

صراحة – وكالات : أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال دافيد غولدفين أن بلاده تعتزم إعادة النظر في عقيدتها الخاصة باستخدام السلاح النووي.

وقال غولدفين:” أتوقع بشكل تام بأننا سنقوم في ربيع هذا العام بإعادة النظر في عقيدتنا النووية”.

وذكر الجنرال أن الفريق الجديد الخاص بالأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب سيقدم نظرة جديدة على الكثير من القضايا، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.

ويجري كل ذلك على خلفية انتقاد الرئيس الأمريكي ترامب للاتفاقية النووية مع إيران التي وصفها بالسيئة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني أن ترامب قد يعيد النظر في العلاقة تجاه البرنامج النووي الإيراني.