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7 فبراير, 2017   2162

دوي انفجارات في مقديشو عشية الانتخابات الرئاسية

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صراحة – وكالات : أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، سماع دوي ثلاثة انفجارات في أنحاء العاصمة الصومالية مقديشو، يرجح أن تكون قذائف مورتر، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات بعد.

يذكر أن إجراءات أمنية مشددة عشية الانتخابات فرضت الثلاثاء في مقديشو من دوريات لجنود مدججين بالسلاح إلى إغلاق المدارس والمحلات التجارية والطرق، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وتستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسة أجلت مرات عدة، الأربعاء، بمشاركة عدد قياسي من المرشحين. فبي الإضافة إلى الرئيس الحالي حسن الشيخ محمود، الذي يسعى للفوز بالولاية الرئاسية الثانية، يخوض السباق الانتخابي 22 مرشحا آخرون.

وكان مقررا أن تجري انتخابات الرئاسة في أغسطس/آب الماضي، بعد مرور 4 سنوات على اقتراع اختار خلاله زعماء القبائل أعضاء البرلمان، الذين انتخبوا بدورهم رئيس البلاد.

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