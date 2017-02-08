دي ميستورا يتوقع إرسال الدعوات قريبا للمحادثات السورية في جنيف

صراحة – وكالات : توقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إرسال الدعوات للمحادثات السورية – السورية في جنيف خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووفقا للتقارير، فإن تأجيل الدعوات يعود للمشاورات الجارية بين الأطراف السورية على تشكيل الوفود، كما تشير التقارير إلى أنه وبغض النظر عن تاريخ إرسال الدعوات، فإن المبعوث الأممي يعتزم الدعوة لعقد المفاوضات السورية – السورية في 20 فبراير/شباط.

وكان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل المحادثات السورية من 8 فبراير/شباط إلى 20 من الشهر نفسه، مطالبا المعارضة السورية بتشكيل وفدها حتى الثامن من فبراير/شباط، أو أنه سيعمل هو على تشكيل وفد المعارضة إلى جنيف.

يذكر أن روسيا وإيران وتركيا، توصلت خلال محادثات أستانا في 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مراقبة ثلاثية لنظام وقف إطلاق النار في سوريا.

إلى ذلك، صرحت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، بأن الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ودي ميستورا حول المحادثات السورية المقبلة في جنيف كان إيجابيا.

وأشارت شريف إلى أن الدعوات إلى المحادثات السورية السورية المقررة في جنيف في العشرين من الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة، سيتم إرسالها إلى الأطراف المعنية الأربعاء 8 فبراير/شباط.

وأفاد موقع الأمم المتحدة بأن دي ميستورا التقى وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي وتركز النقاش على الأزمة في سوريا وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الناجحة التي أجراها مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة خلال زيارته الولايات المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة، قد قال في 31 يناير/كانون الثاني، إنه وبعد حوالي 6 أعوام من الحرب الأهلية الوحشية التي خلفت مئات آلاف القتلى وملايين المشردين في سوريا، يبدو أن وقف إطلاق النار الحالي مستمر في معظم المناطق.

وأوضح دي ميستورا، عقب مشورات في مجلس الأمن حول سوريا، أن الفضل في صمود وقف إطلاق النار يعود إلى عقد محادثات مباشرة مدعومة من روسيا وإيران وتركيا، بين 13 مجموعة مسلحة والحكومة السورية في وقت سابق من هذا الشهر في أستانا عاصمة كازاخستان.