تعاونى الدرب ينظم سلسلة من الدروس العلمية في الفقه وأصول السنة

صراحة – نواف العايد :ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدرب بمنطقة جازان ، بعد صلاة المغرب بدءاً من بعد غد الخميس ، سلسلة من الدروس العلمية في الفقه وأصول السنة وكشف الشبهات ، وذلك بجامع الرحمة .

وسيلقي الدروس التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، عضو التوعية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة عضو التوعية في الحج المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح بجدة فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني .

ويأتي تنظيم الدروس ، ضمن الدورات العلمية والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها دعوي الدرب لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.