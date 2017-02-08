جناح “العمل” بالجنادرية يدرج حالتين بالضمان الاجتماعي في أقل من 24 ساعة

صراحة – محمد المحسن : أسهم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) في شمول حالتين لمساعدات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة، خلال أقل من 24 ساعة من تلقي القائمين على الجناح بيانات الحالتين، وذلك بالتنسيق مع مكتبي الضمان الاجتماعي في شرق وغرب الرياض.

وحضرت لجناح الوزارة أمس الأول (الاثنين)، أرملة مسنّة برفقة أحد أبنائها، وقدمت معلومات حول بياناتها ووضعها المادي، حيث ساعدها القائمون على الجناح في تسجيل بياناتها، والتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي، حيث تم صباح أمس الثلاثاء شمولها بمساعدات الضمان الاجتماعي، خلال أقل من 24 ساعة من تقديمها على البرنامج.

كما تمكن القائمون على الجناح من ضم امرأة مطلقة إلى برنامج المساعدات المقطوعة، بعد أن كانت مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي من خلال برنامجي “الغذاء، والكهرباء” فقط، حيث جرت دراسة حالتها، ونقل ملفها من مكتب الضمان الاجتماعي بغرب الرياض إلى شرقها، واعتماد ضمها إلى برنامج المساعدات المقطوعة قبل مضي يوم واحد من زيارتها الجناح.

وتشارك الوزارة في “الجنادرية 31” عبر جناح يضم 31 ركناً، يتولى خلالها منسوبو منظومة العمل والتنمية الاجتماعية التعريف ببرامج ومبادرات المنظومة ومؤسساتها الشقيقة، وتقديم كامل الخدمات، والرد على استفسارات زوار المهرجان.

كما يضم جناح الوزارة نحو 30 موقعاً لعرض وبيع منتجات المستثمرات من المنزل أمام زوار المهرجان.