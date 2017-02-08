صحة القصيم تعلن تدشين الملف الالكتروني بمستشفى البدائع العام



صراحة – خالد الحسين : أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن تدشين الملف الإلكتروني الطبي بمستشفى البدائع العام والذي يخدم المرضى ويسهم في إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة الى التعامل الورقي وحفظ جميع الإجراءات الطبية الكترونيا من دخول المريض للمستشفى وحتى مغادرته بعد استكمال برنامجه التشخيصي والعلاجي .

وبين المدير العام بان الشؤون الصحية بالمنطقة تسعى الى حوسبة جميع التعاملات الطبية خصوصا الإجراءات المرتبطة بالمريض ، مضيفا بان مستشفيات المنطقة تشهد تحولا في التعاملات الالكترنية مما يسهم في تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين ، لافتا بان مستشفى البدائع العام وهو جزء من منظومة التطوير والتحسين في عدة مسارات تعمل عليها الشؤون الصحية.

واكد المدير العام بان صحة القصيم تعمل على عدة برامج تأهيلية لتطوير مهارات القوى العاملة من الدورات التدريبية سعيا لكسب رضا المريض وذويه ، وللهم الحمة صحة المنطقة لديها كوادر مخلصة في تقديم الخدمة والاسهام في خدمة المرضى ، مبديا ثقتهم بالقوى العاملة بمستشفى البدائع في لتقديم افضل البرامج العلاجية للمراجعين لتكون المستشفى أنموذجا رائدا في تقديم الخدمة الصحية .

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي قد زار أمس ( الثلاثاء ) مستشفى البدائع العام ودشن برنامج الملف الالكتروني الذي يخدم جميع الأقسام الطبية ذات العلاقة بالمريض بدءا من استقباله عبر قسم الطوارئ ومرورا بالأقسام الطبية كالمخابر والأشعة والصيدلية والعيادات الخارجية والتنويم انتهاءا بخروجه من المستشفى .

وذكر مدير المستشفى الأخصائي موسى الشويب بان الملف الطبي الالكتروني شامل لجميع الأقسام وتم تفعيله في جميع الأقسام ، مؤكدا بانه سيسهم في الاستغناء عن التعامل الورقي وتسهيل إجراءات المرضى الطبية .

كما أشار ” الشويب ” خلال افتتاح المدير العام الى ان برنامج تطوير مهارات الاتصال والكفايات للقيادات الصحية يتضمن ٩ برامج في مرحلته الاولى وسيتم تدريب جميع القيادات الصحية بالمستشفى على هذه البرامج ، متمنيا ان تحقق التطلعات المأمولة بإذن الله .

وكرم المدير العام المتعاونين بتفعيل البرنامج من مكتب التعليم بالمحافظة ، وهم : صالح بن عبدالله الحامد و ناصر بن عبدالله الهويريني وعبدالله بن عودة العقيل والحميدي بن عبدالله الغرابي .

يشار الى ان الإشراف والإعداد على البرنامج التدريبي للقيادات الصحية تم عبر إدارة التعليم الطبي وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى ، وتفيذه على الوجه المطلوب لضمان تحقيق المخرجات المأمولة .